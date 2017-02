De drievoudige moord werd ontdekt op 16 juni 2007, toen klanten de stoffenwinkel van François-Xavier en Caroline Storme in de Brusselse Marollen binnenstapten en daar de lijken van de twee veertigers en van hun 21-jarige dochter Carlouchka aantroffen. Ze waren met een honderdtal messteken afgemaakt.

Al een paar dagen na de ontdekking werd de zoon van het gezin, Léopold, aangehouden omdat hij over zijn doen en laten op het moment van de feiten gelogen had. Zo had hij beweerd dat hij niet in Brussel was geweest, terwijl onder meer het telefonie-onderzoek het tegendeel aantoonde.

Storme legde een reeks tegenstrijdige verklaringen af over de feiten maar bleef steeds volhouden dat hij zijn ouders en zus niet gedood had. Desondanks bevond het Brusselse assisenhof hem in 2010 schuldig en veroordeelde hem tot 26 jaar cel.

Afgelopen vrijdag besliste de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank dat de intussen 29-jarige Léopold Storme voorwaardelijk kan vrijkomen. De voornaamste voorwaarden zijn de verplichting geen inbreuken te plegen, een vast adres hebben, ingaan op de oproepingen van de justitieassisten, het voortzetten van zijn studies en de psychotherapie verder volgen. Een enkelband vond de strafuitvoeringsrechtbank niet nodig.

Het Brusselse parket had tot vandaag om in cassatie te gaan tegen die beslissing maar heeft uiteindelijk besloten dat niet te doen.