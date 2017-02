Volgens een getuige ter plaatse is de AB even voor 21 uur ontruimd, net voor het begin van het concert van Jain. Iemand van het veiligheidspersoneel van de AB is op de scène gestapt en heeft de mensen gevraagd om de zaal te ontruimen via de nooduitgangen, zonder een reden op te geven. De ontruiming is kalm verlopen volgens de getuige.

Volgens de politie van Brussel is de aanleiding dat een koppel iemand had horen zeggen dat hij in hun plaats niet zou naar binnen gaan, omdat de zaal zou ontploffen. Het koppel was daarop naar het politiebureau aan de Kolenmarktstraat gegaan om dat aan de politie te melden.

De mensen die de zaal ontruimd hebben, hebben zich verzameld voor de Beurs en op de Grote Markt.