Hun lichamen werden gevonden in hun stoffenwinkel in de Brusselse Marollenwijk. Storme zelf, die toen 18 was, zei dat hij daar niets mee te maken had. Hij beweerde dat zijn familie was gedood door overvallers en dat hij aan het studeren was aan zee.

Later kwam hij terug op die verklaring. Hij gaf toe dat hij wel in Brussel was en dat hij werd neergeslagen tijdens de vermeende overval. Het assisenhof geloofde dat niet, stelde vragen bij zijn toerekeningsvatbaarheid en veroordeelde hem. Nu komt hij dus vrij, nadat hij 10 van de 26 jaar celstraf heeft uitgezeten.

De strafuitvoeringsrechtbank van Brussel besliste dat de 29-jarige Léopold Storme voorwaardelijk vrijkomt en verleende haar toestemming aan verschillende voorwaarden, zo moet hij opnieuw gaan studeren en moet hij psychologische begeleiding volgen. Storme mocht eerder al een paar keer voor korte tijd de gevangenis verlaten en dat verliep altijd goed, zegt de strafuitvoeringsrechtbank.



Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen deze voorwaardelijke vrijlating. Léopold Storme heeft de feiten steeds ontkend. Hij beweerde dat hijzelf het slachtoffer was van de agressie waaraan zijn ouders en zus zijn overleden.