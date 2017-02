Peter ten slotte woont sinds 2005 in Ukkel. Hij werkt in het centrum en komt daar met de fiets of het openbaar vervoer, of een combinatie. Hij neemt soms wel een Villo-deelfiets.

"Het is goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Het is gezonder voor mij (behalve wat je inademt), en het is meestal goedkoper, al is dat niet mijn hoofdreden."

Peter vindt het goed dat de fiets gratis meekan op tram en metro, maar betreurt de hoge prijs voor als je hem meeneemt op de trein in Brussel (5 euro). Hij hoopt ook dat er meer en betere (veiliger) fietsparkings kunnen komen. Want het is bijna onmogelijk om je fiets tegen een redelijke prijs te laten verzekeren tegen diefstal. Ook hij doet een oproep aan fietsers om zich met de juiste kleding te laten opmerken in het verkeer.

Peter eindigt met deze uitsmijter over veiligheid: "Ik denk dat er meer kans is een ongeval te hebben met de fiets in Brussel, dan het slachtoffer te worden van een aanslag."