De Milieudienst heeft de Brusselse parken en bossen gesloten vanwege het stormweer, maar dat kon uiteraard niet beletten dat er een grote boom omwaaide en op de Brusselse ring terechtkwam.

De boom was zo groot dat hij over de binnenring lag, over de middenberm en over een deel van de buitenring. Daar was nog een rijstrook open, maar er ontstond ook grote hinder.

De brandweer kwam ter plaatse en zaagde de boom in stukken om hem op te ruimen. Na enige tijd was er dan ook opnieuw verkeer mogelijk op de binnenring, en rond 12.30 uur was de binnenring opnieuw volledig open. Op de buitenring bleef de rechterrijstrook nog tot na 13 uur afgesloten. Pas iets na een was ook de buitenring weer vrij. Door de problemen staan er wel nog ellenlange files.