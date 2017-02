Het kabinet-Weyts heeft nu een juridisch spoor voor een tweede conflict uitgewerkt. Dat zou opnieuw voor zestig dagen lopen. Vrijdag stellen ze het nieuwe belangenconflict voor.

"Ik weet wel dat dit geen structurele oplossing is, maar ik wil het maximaal mogelijke doen om te verhinderen dat die strengere geluidsnormen in voege treden, want dat zal leiden tot jobverlies voor Vlamingen én Brusselaars. In die zestig dagen kunnen we misschien wat druk zetten of de dialoog opnieuw aangaan", vertelt Weyts aan Villa Politica.