Vorig jaar telde Pro Velo gemiddeld 278 fietsers per uur in het Brussels Gewest. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder en meteen ook het hoogste aantal sinds het begin van de tellingen.

Een opvallende stijging, die onder meer te maken heeft met de aanslagen van vorig jaar. Zo tekende de vereniging in mei - zo'n twee maanden na de aanslag - al 50 procent meer fietsers op dan in dezelfde periode een jaar eerder. In november ging het om 52 procent. Vooral langs de metrolijn die getroffen werd, kwamen er meer fietsers langs.

"2016 was een scharnierjaar", reageert Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). "Na de aanslagen was het metronetwerk onderbroken en de sluiting van de Stefania- en Montgomerytunnel heeft gewogen op de mobiliteit. Dat heeft mensen ertoe aangezet om hun gedrag te veranderen, dat zien we in de cijfers."