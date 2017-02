BeCentral heeft met de NMBS een concessie van tien jaar getekend. De ruimtes zijn op dit moment nog verre van af en moeten nog getransformeerd worden. Eind maart neemt de gratis codeerschool BeCode als eerste haar intrek. In het najaar van 2017 moet BeCentral volledig operationeel zijn.

"De digitalisering is alomtegenwoordig in onze samenleving. Ook bij NMBS worden voortdurend nieuwe digitale technologieën geïmplementeerd die bijdragen tot een betere service aan onze klanten en tot het verhogen van onze efficiëntie. In die context van digitalisering werken we graag mee aan BeCentral. Brussel Centraal is de perfecte locatie voor deze technologische hub, dankzij de uitstekende bereikbaarheid per trein. NMBS wenst de initiatiefnemers alle succes toe", zegt Jo Cornu, ceo van de NMBS.

Het project is een initiatief van 28 experten met een verschillende digitale achtergrond en komen uit start-ups, de academische wereld, durfkapitaal of hebben uitgebreide ervaring bij belangrijke technologie- of internetspelers.