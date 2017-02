"Ik heb gehuild toen Trump verkozen werd", zei Aissa Missaoui, initiatiefneemster voor de betoging. "Gehuild voor iedereen die het slachtoffer zou worden van zijn tirannieke politiek en administratie, moslims, immigranten, mensen van Afrikaanse origine en leden van de LGBT-gemeenschap. Toen Trump zijn inreisverbod, zijn moslim-ban, aankondigde, was mijn verdriet zo mogelijk nog groter. Ik hoopte op een reactie van onze politici, maar vergeefs. We hoorden alleen stilte en goedpraten, en dat terwijl ook in Zaventem, bij ons, mensen op vluchten naar de VS geweigerd werden op basis van hun naam, afkomst of uiterlijk."

"Onze Belgische politici zijn geen haar beter", ging de spreekster verder. "Nog deze week is op voorstel van Theo Francken een nieuwe vreemdelingenwet goedgekeurd die ervoor zorgt dat mensen die hier geboren zijn, zomaar kunnen verbannen worden op basis van loutere vermoedens. Die nieuwe wet splitst ons op in eerste- en tweederangsburgers op basis van onze naam, huidskleur, uiterlijk."

"Ik ben nog nooit zo bang geweest, maar we kunnen niet blijven toekijken", klonk het nog. "Iedereen moet nu zijn steentje bijdragen, dit is geen strijd van moslims of migranten, dit is een strijd van iedereen. Terrorisme moet in al zijn vormen bestreden worden, ook als het afkomstig is van het blanke establishment."