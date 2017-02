Even voor 23 uur gisteravond viel de elektriciteit uit in Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere, en ook een stukje in Brussel-Stad en Woluwe. Een stedelijk gebied dat anders baadt in het licht. Het verschil was meteen zichtbaar.

Lichtpollutie is dan ook een belangrijk fenomeen in ons land. Onder een zeer donkere hemel kunnen we zo'n 7.000 sterren waarnemen. In grote delen van Vlaanderen is dat door het vele kunstmatige licht echter beperkt tot zo'n 1.000 sterren. En in steden zoals Brussel zijn er amper nog een kleine 50 sterren aan de hemel te zien.

Zagen de Brusselaars gisteravond dankzij de black-out dan meer sterretjes? Marc Van Den Broeck van volkssterrenwacht Urania vreest van niet. "Lichtvervuiling is een nationaal probleem. Als je Vlaanderen vanuit het buitenland binnenrijdt, zie je al van ver de lichtkoepel. Om een mooie sterrenhemel te kunnen zien, zou je minstens in alle grote steden tegelijk het licht moeten uitdoen."

Maar hoe dan ook is Brussel in het donker een zeldzaam zicht. Een overzicht van de mooiste plaatjes.