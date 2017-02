In een brief aan Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) wijst Peeters erop dat zij heeft nagelaten om "technische voorschriften aan te melden bij de Europese Commissie".

Dat moest via het federaal kabinet van Economie passeren, via Peeters dus. Maar dat is niet gebeurd. Daardoor kan elke vliegmaatschappij met succes naar de rechter trekken om de normen aan te vechten.

De strengere geluidsnormen hadden op 1 januari al moeten ingaan, maar de Vlaamse regering had daartegen eerder al een belangenconflict ingeroepen. Omdat de normen strenger zijn, dreigen vliegtuigen namelijk uit te wijken naar routes boven Vlaams grondgebied.

Het is nu uitkijken naar de reactie van het Brussels Gewest. Wel kijkt iedereen naar de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een allesomvattende vliegwet op te stellen.