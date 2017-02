Het Nieuwsblad bericht dat Groen morgen een resolutie indient. “Brussel heeft nood aan een groene ruimte en die is er”, zegt Groen-parlementslid Annemie Maes. Ze wijst naar het "inspirerende voorbeeld" in Oslo. "Daar maakt de Noorse koninklijke familie er geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen."

De koninklijk tuin in Laken is 186 hectare groot (ruim 250 voetbalvelden) en volledig ommuurd met een 6 kilometer lange muur aan het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren. De tuin is voor 49% in handen van de Regie der Gebouwen (een departement van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, N-VA) en voor 51 procent in handen van de Koninklijke Schenking (dat departement valt onder minister van Financiën Johan Van Overtveldt, N-VA, en werkt autonoom).

Koning Filip en zijn gezin hebben het vruchtgebruik over de tuin. Ze gaan er vaak wandelen, of de koning jogt of speelt er voetbal met de kinderen. Alleen de koninklijke serres kunnen drie weken per jaar worden bezocht (tegen een kleine vergoeding). Het Paleis wil alvast niet reageren op de resolutie.