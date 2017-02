Volgens Bpost legde rond middernacht "een vijftigtal ACV-CSC-aanhangers" het werk neer. Er werd ook een stakingspost geplaatst, die tot 's ochtends bleef staan.

Volgens Bpost is de staking uitgebroken zonder concrete aanleiding of duidelijke eis. Er zou zijn verwezen naar de loonbrief, die sinds enkele maanden een ander uitzicht heeft en mogelijk tot problemen leidde. Maar Bpost benadrukt dat er mensen van de hr-afdeling aanwezig waren in het centrum. Zij hebben de loonbrieven gecontroleerd en die bleken allemaal juist.

"De directie van Bpost is verbolgen over deze actie die een totale miskenning is van eerder gemaakte afspraken met de vertegenwoordigers van ACV-CSC om de sociale dialoog op een constructieve manier te hernemen vanaf maandag 6 februari", klinkt het in een persbericht.

"De directie maakt zich sterk dat zij alle noodzakelijke maatregelen, inclusief juridische, zal nemen om de tewerkstelling blijvend te garanderen en de toekomst van het bedrijf te vrijwaren." De vakbond ACV was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.