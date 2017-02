Wat ook uit de cijfers naar voor komt is dat driekwart van de Brusselse kinderen een moeder heeft die niet uit België afkomstig is. Dat is ook een factor die het risico op armoede verhoogt, zelfs met een factor drie.

Vooral kinderen van moeders uit zwart Afrika zijn erg kwetsbaar. Van moeders die uit landen als Congo, Angola of Senegal komen, leeft maar liefst 70 procent onder de armoederisicogrens.



Geboren worden in armoede heeft ook grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen.Zo hebben de Brusselse kinderen van wie de moeder uit zwart Afrika komt twee keer meer kans om te sterven bij de geboorte of kort daarna.



Tot slot hebben de onderzoekers de kinderarmoede in Brussel vergeleken met die in andere grote Belgische steden. Daaruit blijkt dat Gent en Antwerpen het beter doen dan Brussel, maar in Luik en Charleroi is de kinderarmoede nog groter.