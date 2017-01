Auteur: Hanne Decré

Een diner met champagne, ónder water? Duikliefhebbers kunnen sinds een maand hun hart ophalen in het gloednieuwe restaurant in Nemo33, het Brusselse duikcentrum met wereldfaam. In "The pearl", een soort bol 5 meter onder het wateroppervlakte, kunnen duikers genieten van een menu van kreeft en foie gras en als toemaatje fruitsla en een cupcake.