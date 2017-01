De taxichauffeur werd pas in 2014 opgepakt en het verhaal veroorzaakte toen veel ophef omdat het gerecht toen op zoek was naar een of meerdere mogelijke serieverkrachters die zich ook als taxichauffeurs voordeden. Begin februari 2014 meldde het parket dat 29 vrouwen slachtoffer geworden waren van een aanranding of een verkrachting door een of meerdere -al of niet valse- taxichauffeurs. Maar de man die nu veroordeeld is, heeft niets te maken met die reeks van zedenfeiten.

In dit geval ging het om een Deens meisje dat in november 2012 naar eigen zeggen door een taxichauffeur verkracht was. Korte tijd later bood die taxichauffeur zich bij de politie aan. Uit het onderzoek bleek dat zijn sperma aangetroffen was op de kleren van het slachtoffer.

Volgens de rechtbank was zijn verhaal, dat het meisje had ingestemd met de seksuele contacten omdat ze haar taxirit niet kon betalen, volslagen ongeloofwaardig. De rechtbank vond de feiten dan ook uitermate ernstig, maar hield er rekening mee dat de man nooit eerder veroordeeld was, en een stabiel gezinsleven en een vaste job had. De dader werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel. Hij moet de gevangenis dus niet in. Hij moet het slachtoffer wel een schadevergoeding betalen van 16.500 euro.