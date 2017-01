"Het gaat om een operatie van de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij controles werden uitgevoerd in en rond het Noordstation. Dat gebeurde naar aanleiding van de laatste analyse van het OCAD om onder meer treinstations te controleren. Daarbij werden 86 mensen meegenomen voor een uitgebreide controle", zegt Dereymaeker.

Nagenoeg iedereen die op het moment van de controle nog rondliep in Brussel-Noord, is meegenomen voor een gesprek. Wie na de controleronde in orde blijkt, mag deze namiddag beschikken.

Volgens de politiewoordvoerster is het de eerste keer dat deze winter een dergelijke controleactie werd uitgevoerd. "Vooraf hebben we ook contacten gehad met verscheidene organisaties om alternatieven voor de migranten te voorzien, maar afgelopen nacht zaten er dus nog altijd mensen in het station."

Staatssecretaris Francken heeft via Twitter laten weten dat niet 86 maar 81 mensen werden meegenomen voor controle. Volgens hem zijn het vooral om Soedanezen en Roemenen, al gaat het om mensen met diverse nationaliteiten.