Bij het voorval zijn geen gewonden gevallen. Alleen een geparkeerde wagen is in het gat verdwenen. Hoe het komt dat de grond er zo plaatselijk is weggezakt, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk ligt een waterlek aan de basis. Watermaatschappij Vivaqua is ter plaatse voor de herstellingswerkzaamheden. Het gat is vrij groot in omvang en is 10 meter lang, 2 meter breed en 4 meter diep. De auto is er intussen uit getakeld.