Het incident gebeurde aan de poort van gevangenis. De vrouw kwam naar buiten na haar avonddienst toen een onbekende haar aanviel. Ze is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader is momenteel nog spoorloos.

Het hele weekend werkt het personeel in de gevangenis met een minimumbezetting "naar aanleiding van deze emotionele gebeurtenis". Dat betekent dat er geen bezoek mogelijk is. De politie moet wel geen diensten overnemen. Er is volgens de woordvoerster geen sprake van een staking. Maandag om 6 uur wordt het normale regime hervat.

Het gevangeniswezen zegt het incident ten zeerste te betreuren en betuigt zijn medeleven aan het getroffen personeelslid en de aanwezige collega's.