Gisteren werden bij een achttal huiszoekingen in verschillende Brusselse gemeenten zeven leden van dezelfde familie opgepakt. Eén man uit die familie is enkele jaren geleden naar Syrië vertrokken om te gaan vechten bij IS.

Een tijd geleden verklaarde de familie dat de man gedood zou zijn, maar speurders hadden nu informatie dat hij teruggekeerd zou zijn naar ons land. Vandaar de beslissing om over te gaan tot huiszoekingen.

Na verhoor door de politie mochten de zeven opgepakte familieleden naar huis gaan. Nu hebben de politie- en veiligheidsdiensten toch redenen om aan te nemen dat de man dood is.