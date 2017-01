Op 15 maart vorig jaar stond er in de Driesstraat in Vorst een “doordeweekse” huiszoeking gepland. Wanneer een handvol speurders daar neerstrijkt, verwachten ze een leeg huis aan te treffen. In plaats daarvan worden ze meteen onder vuur genomen door een tijdelijke bewoner van het huis, Mohamed Belkaid. Hij wordt door de politie doodgeschoten.

Twee kompanen van Belkaid kunnen ontkomen. Achteraf wordt aan de hand van vingerafdrukken duidelijk dat een van hen Salah Abdeslam is. Enkele dagen later wordt hij gevat in Sint-Jans-Molenbeek. Abdeslam, die intussen is overgeleverd aan Frankrijk, werd voor zijn betrokkenheid in Vorst in verdenking gesteld van viervoudige moordpoging op politieagenten.