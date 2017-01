De universiteit wil de aangekaarte problemen aanpakken door de professoren beter te begeleiden, competentiemanagement in te voeren, een mailpolicy op te stellen en de balans tussen werk en privéleven te bekijken. "We zoeken een betere balans tussen resultaatgericht werken en mensgericht werken", meldt de rector in een persbericht. "Output kan niet de enige maatstaf zijn."

Op één faculteit loopt al een proefproject waar jonge professoren op belangrijke momenten in hun carrière even kunnen samenzitten met meer ervaren collega's. Dit zorgt ervoor dat hun individuele doelen van de professoren en de verwachtingen van de universiteit beter op elkaar worden afgestemd. De VUB gaat onder meer na op welke manier deze vorm van coaching in de werking van elke faculteit kan worden verankerd.