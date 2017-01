Uit gesprekken tussen de terroristen van Parijs en Brussel en een zekere Abu Ahmed in Syrië die op die computer stonden, blijkt hoe er overwogen werd om verschillende hooggeplaatste personen in ons land te ontvoeren om zo de vrijlating van twee terreurverdachten te eisen. Het ging in de praktijk om Mohamed Bakkali, die de terroristen hielp door auto's en huizen te huren, en Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag op het Joods museum.

De audiobestanden wijzen opnieuw duidelijk op het verband tussen de terroristen in Brussel en hun contacten in Syrië. Ook het verband tussen de daders van de aanslagen in Brussel en de dader van de aanslag op het Joods museum wordt andermaal bevestigd.