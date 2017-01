In tegenstelling tot de vorige tekeningen, is het stadsbestuur van Brussel niet van plan deze graffiti ongemoeid te laten. "Dit is niet te vergelijken met de seksueel getinte tekeningen die we de voorbije maanden in het straatbeeld zagen opduiken", vertelt schepen Ans Persoons (SP.A) aan Het Laatste Nieuws. "Hier is een onthoofding te zien en deze tekening zou geweld kunnen oproepen. Ik vind dit veel te gewelddadig en wil de muurschildering dan ook zo snel mogelijk zien verdwijnen."

Om dat te kunnen doen, moet de stad eerst contact met de eigenaar van de gevel opnemen. Volgende week hakt het bestuur de knoop door. Ook burgemeester Yvan Mayeur (PS) wil de tekening zo snel mogelijk weg.

Bruzz merkt intussen aan dat de muurschildering opvallende gelijkenissen vertoont met "Het offer van Isaak", een schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio uit 1603. Toeval of niet?