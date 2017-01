Met hoeveel ze precies zijn, is niet duidelijk. Feit is dat sinds enkele weken tientallen migranten de warmte van de treinstations Brussel Noord en Zuid opzoeken. Tot middernacht mogen ze daar blijven, daarna stuurt de politie hen de straat op.

Ook vanavond herhaalt dit scenario zich. Nochtans heeft de traditionele winteropvang wel degelijk bedden in de aanbieding, maar daarin heeft deze groep migranten geen goed oog. Volgens Alexis Andries komt dit omdat die opvang niet aan hen is aangepast.

"In de winteropvang verblijven veel mensen met zware en specifieke problematieken", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het gaat bijvoorbeeld om daklozen of mensen die een schrijnend parcours achter de rug hebben."

"De migranten die naar de treinstations trekken, verblijven niet noodzakelijk lang in Brussel. Ze zijn niet op zoek naar een bed, maar naar een beter leven. Bovendien blijven ze graag in groep in het belang van hun veiligheid."

"Migratiepolitiek is een politiek van hokjes", verklaart hij voorts hun weigerachtigheid om naar de winteropvang te trekken. "In 2016 zag 43 procent van de vluchtelingen zijn asielaanvraag in ons land geweigerd. Daarnaast zijn veel vluchtelingen op weg naar specifieke landen, bijvoorbeeld omdat ze daar een netwerk hebben. Een grote groep mensen glipt zo door de mazen van het net."