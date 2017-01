Vsix Mike. Onder die naam scheurt dezer dagen een hardrijder in Brussel rond. Met een GoPro-camera op het hoofd filmt hij hoe hij bij momenten aan 250 kilometer per uur over de straten van de hoofdstad racet. Daarbij schuwt hij gevaarlijke manoeuvres niet.

De man lijkt vooral actief op de snelweg, maar heeft het even goed op wegen en tunnels binnen de bebouwde kom gemunt. Daarnaast laat hij zich ook gaan op parkeerterreinen en in ondergrondse parkeergarages. Overdreven snelheid is telkens de constante.

(Lees voort onder afbeelding)