Belga Bij een brand in een flatgebouw in Schaarbeek is vanochtend een zwangere vrouw overleden. Twee van haar kinderen zijn in levensgevaar. Ook een derde kind en de vader raakten gewond. Het vuur brak rond zes uur vanmorgen uit op de derde verdieping van een appartementsgebouw. De oorzaak is nog niet duidelijk.