Daar hebben tal van gemaskerde politiemannen de buurt afgezet en krijgen ze nog versterking van collega's in geblindeerde wagens. Een aantal politiemensen is met ladders op de daken gekropen.

Er is ook minstens een vrachtwagen van het leger met militairen aanwezig, wat toch wijst op de ernst van de situatie. Die zware eenheden zouden inmiddels wel vertrokken zijn.

De Delaunoisstraat is geen onbekende in het onderzoek naar terreurverdachten. Vorig jaar werd hier een huiszoeking gehouden in de zoektocht naar Salah Abdeslam, één van de hoofdverdachten van de aanslagen op Zaventem en in het metrostation van Maalbeek.

Abdeslam kon nadien worden opgepakt in de Vierwindenstraat, vlakbij de straat waar op dit ogenblik een huiszoeking aan de gang is. Ook elders in Brussel zouden er op dit ogenblik politieacties bezig zijn, maar daarover is nog niet veel bekend.