Als de zone op lange termijn niet meer geld krijgt, vreest vakbondsman Moerman dat de problemen over pakweg een halfjaar weer terugkomen. Maar Moerman heeft in de wandelgangen gehoord dat de federale overheid bereid is hierover rond de tafel te gaan zitten.

Dat de federale politie bijspringt is een toegeving van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het is nu afwachten of die ook de dotatie van de politiezone Brussel-West zal optrekken. Eind vorig jaar had hij nog gezegd dat er via het plan voor de Brusselse kanaalzone op korte termijn meer geld naar Molenbeek en Vilvoorde zou gaan. Het extra geld zal dus hier vandaan moeten komen en niet via een structurele oplossing via de dotaties.