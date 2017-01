"Omdat de federale regering de afgelopen jaren het Gewestelijk Expressnet (GEN, nvr) níet uitgebreid heeft. Omdat België het enige land is waar men bedrijfswagens bijna à volonté uitdeelt. Omdat de federale regering wonen op het platteland fiscaal bevordert en wonen in de stad benadeelt. Die combinatie maakt dat Brussel elke dag overspoeld wordt door wagens uit Vlaanderen en Wallonië. We kunnen dat bijna niet meer slikken. We kunnen nog moeilijk alternatieve wegen en omleidingen inrichten omdat die wegen óók al vol steken. En we kunnen dat niet oplossen door bredere wegen aan te leggen, meer plaats te geven aan de auto. Dan gaat de stad kapot en de leefbaarheid achteruit."

"Mensen moeten meer autodelen, meer investeren in openbaar vervoer. Wij investeren als enige gewest 5,2 miljard euro in openbaar vervoer. We leggen fietspaden aan, richten overstapparkings in. Dat neemt in beslag. Het is een beetje simplistisch om te denken dat de Brusselse regering dat allemaal in één knip kan oplossen. Was het maar zo simpel."