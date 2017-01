“Het zou gaan om een technisch probleem in een bedieningslokaal bij de tunnel”, zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Meer concreet is er een brandje geweest in een technisch lokaal van de tunnel, waar servers en andere apparatuur stonden. Door de brand is er geen stroomvoorziening in de tunnel en daarom werd de tunnel dus helemaal afgesloten voor het verkeer.

Mobiris, de Brusselse tegenhanger van het Verkeerscentrum meldt dat de problemen enkele uren kunnen aanhouden. “De tunnel zou bijna tot de middag gesloten blijven, in beide richtingen”, besluit Hajo Beeckman op basis van de huidige info.

De tunnel ligt op een belangrijke verkeersader in de hoofdstad en doordat de tunnel buiten dienst is, zijn er grote verkeersproblemen te verwachten vanuit Koekelberg en Groot-Bijgaarden. Alle verkeer vanuit Gent begint zich op te stapelen op de Keizer Karellaan. “Ik raad de mensen aan, die vanuit Gent of Aalst naar het centrum van Brussel gaan, om voor de trein te kiezen”, besluit Beeckman. Intussen raakten ook de alternatieve routes verzadigd.