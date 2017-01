"De inauguratie mag dan wel een uitgelezen moment zijn om onze stem eensgezind te laten horen, toch zijn er niet alleen in Amerika problemen met vrouwenrechten", gaat Woodford voort. "Ook in Europa en elders in de wereld moeten we die strijd blijven voortzetten. Met onze mars focussen we op de mensenrechten en willen we eer betuigen aan voorvechters van mensenrechten, waardigheid en gelijkheid. We moeten niet alleen Amerika met de vinger wijzen."

Al meer dan duizend mensen hebben via Facebook laten weten dat ze aanwezig zullen zijn. Meer dan vierduizend anderen zijn geïnteresseerd.