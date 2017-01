Het bezettingscijfer van de Brusselse hotels ligt een stuk hoger dan in 2015. Toen annuleerden toeristen massaal hun reservaties na de aanslagen in Parijs en bedroeg de bezettingsgraad slechts 64 procent. Ondanks de aanslag in Berlijn op 19 december 2016 kwamen de mensen nu wel opnieuw naar Brussel en waren de hotels toch voor 85 tot 90 procent gevuld.

"Het resultaat is bemoedigend, maar ligt natuurlijk nog altijd een stuk lager dan de bezettingsgraad van 95 procent die we in een normaal jaar als 2014 optekenden", zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de BHA.

Uit de peiling blijkt nog dat de toeristen die het nieuwe jaar inzetten in de hoofdstad voornamelijk uit de buurlanden, maar ook uit eigen land kwamen.

De Federatie Horeca Brussel geeft mee dat de heropleving al in november werd in gezet. Het bezettingscijfer van de hotels bedroeg toen 69,5 procent, 10 procent meer dan in 2015. Ook voor december schat Horeca Brussel dat er een stijging van enkele procenten zal zijn.