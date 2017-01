De jongen moest van zijn ouders van 5 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in de vrieskou op het balkon staan, omdat hij zelf eten had gezocht in de keuken. Toen hij het bewustzijn verloor, werd hij naar binnen gebracht.

De hulpdiensten kwamen na een oproep van het koppel ter plaatse en namen de jongen mee naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij ook ondervoed was. Zijn toestand was dagenlang kritiek, maar nu verkeert hij niet meer in levensgevaar.

Zijn moeder en 21-jarige stiefvader werden na de feiten aangehouden. Zij zitten nog steeds in de cel op verdenking van foltering.