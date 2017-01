In december waren er nog 96.736 niet-werkende werkzoekenden in het hoofdstedelijk gewest, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 17,6 procent. Het was al de 26e opeenvolgende daling op jaarbasis van de werkloosheid. De jongerenwerkloosheid in Brussel daalt zelfs al 43 maanden op rij, maar bedraagt nog altijd 26,3 procent.

Gisteren bleek uit cijfers in Vlaanderen dat de werkloosheid daar met 6 procent is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Bovendien is de daling daar niet van toepassing op de groep allochtone werklozen, zo blijkt. Bij Actiris worden daar geen statistieken over bijgehouden. "We kozen er om privacyredenen voor om de afkomst niet bij te houden in de dossiers", zegt een woordvoerder. "Maar uit een socio-economische monitoring blijkt wel dat deze groep ook in Brussel moeilijker de weg naar werk vindt."

Actiris benadrukt dat het verschillende initiatieven nam om ook allochtone werklozen aan werk te helpen. "Voor de werkzoekenden bestaat er een antidiscriminatieloket, waar problemen discreet gemeld kunnen worden. Voor werkgevers hebben we diverse labels en plannen. Diversiteitsconsulenten begeleiden bedrijven daarbij."