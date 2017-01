In Brussel is parkeren op straat vandaag gratis op de eerste dag van de koopjes. Ook zaterdag is dat het geval. Op die manier wil Brussel de handelaars steunen na een moeilijk jaar. "De aanslagen hebben een grote impact gehad op de stad en de handel", legt schepen Els Ampe (Open VLD) uit. "Met gratis parkings zetten we de handelaars extra in de verf en nodigen we iedereen uit om eens in Brussel te komen shoppen."