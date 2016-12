Vanaf maandag 2 januari rijdt een mobilhome van vzw Rolling Douche rond in onze hoofdstad. Daklozen kunnen er zonder inschrijving of wachtlijst zich wassen. In de mobilhome is naast een douche ook een toilet en een omkleedruimte. De daklozen krijgen er zeep en handdoeken, maar kunnen er ook terecht voor propere kleren.

"In Brussel zijn er amper douches voor daklozen", legt initiatiefnemer Pascal uit. "We willen met dit busje wekelijks 20 daklozen bereiken." Het gaat om meer dan alleen maar douchen, vertelt mede-initiatiefneemster Karen voorts. "Ze kunnen bij ons even binnen zitten, een tas koffie of soep drinken en met ons een praatje slaan als ze dat willen."