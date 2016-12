In zijn laatste jaar waren de terreuraanslagen van 22 maart en de daaropvolgende jacht op daders en medestanders uiteraard het belangrijkste feit. Net zoals veel andere experten in het vak vindt Van Wymersch dat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende veiligheidsdiensten veel beter moet.

Van Wymersch kan echter ook een politiek standpunt innemen. Zo vindt hij het geen goed idee om de huidige zes politiezones in het Brusselse Gewest tot één te maken. Dan komt er nog een niveau bij met een superchef.

Het is volgens hem veel beter om het aantal burgemeesters te verminderen, want niemand wil terug naar de 19 gemeentelijke politiezones in Brussel, vindt hij. Nu zijn we volgens Van Wymersch in Brussel goed bezit met die zes politiezones omdat die ook veel beter voeling met het terrein houden.