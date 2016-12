Het ging om een brand in de kelder van het gebouw. Een bewoner op de eerste verdieping overleefde het niet.

"Bij het blussen is er gemerkt dat er een gewonde man op de eerste verdieping lag. Het medisch team is onmiddellijk ter plaatse gekomen en heeft de persoon proberen te reanimeren. Jammer genoeg is het slachtoffer bij aankomst in het ziekenhuis overleden", vertelt Malika Abbad van de Brusselse brandweer.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen.