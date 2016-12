Het Muziekinstrumentenmuseum op de Brusselse Kunstberg kreeg dit jaar maar 77.800 bezoekers over de vloer. Dat is een forse daling ten opzichte van vorig jaar (153.700). Opmerkelijk, in 2014 telde het MIM nog bijna 168.000 bezoekers.

Ook het Jubelparkmuseum kende voor het tweede jaar op rij een daling. Het museum ontving in 2014 nog 74.900 bezoekers. Dat cijfer liep vorig jaar terug tot 60.800. Dit jaar (de resultaten werden halfweg november opgetekend) waren het er nog slechts 42.900.

Kleinere musea als het Hallepoortmuseum deelden eveneens in de klappen. Het museum aan de kleine Brusselse ring telde in 2014 23.500 bezoekers. Dat aantal liep terug tot 14.300 in 2015 en 10.600 dit jaar.