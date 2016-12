Met "notfairbnb" wil Solidarité Grands Froids mensen confronteren met de daklozenproblematiek en tegelijk geld ophalen. "We hebben nood aan meer middelen. Zeker in deze koude dagen hopen we op de hulp en de warmte van de medemensen die het goed hebben", zegt voorzitster Cynthia Simpson.

In 2014 telde Brussel 2.603 daklozen, een jaar later was dat cijfer al meer dan verdubbeld (ongeveer 5.450). "Met de telling van deze winter ziet het er bovendien naar uit dat het aantal nog verder zal gaan stijgen", luidt het. "De omvang van het probleem wordt elk jaar pas duidelijk wanneer het kouder wordt."