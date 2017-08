De politie onderzoekt nu wat er exact is gebeurd. "We bekijken nu of er een structureel probleem was, bijvoorbeeld met de inrichting van het gebouw. Maar op dit moment gaan we toch eerder uit van een menselijke fout. Als dat klopt, zullen de verantwoordelijken op hun fouten gewezen worden, en komen er mogelijk ook sancties", zegt Lommaert.

’t Is de afgelopen weken vaker gebeurd dat een verdachte kon ontsnappen in Antwerpen. Vorige week kon een man vluchten uit een cellencomplex van de politie in de Noorderlaan. En in juli verdwenen twee gedetineerden, toen ze werden overgebracht van de gevangenis naar het gerechtsgebouw. Eén van de twee verdachten kon niet veel later weer opgepakt worden. Maar de hele zaak leidde tot een welles-nietesspelletje tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over wie verantwoordelijk was in deze zaak.