Het is nog niet zeker of het schip averij heeft opgelopen en dus of het zelfstandig kan verder varen. Sleepboten zullen het schip nu eerst wegslepen naar de haven, zodat het niet meer in de weg ligt van andere zeeschepen. Pas als blijkt dat er geen schade is aan het schip, zal het kunnen verder varen.

Het schip, dat eigendom is van een Chinese rederij, was rond negen uur vanmorgen vastgelopen ter hoogte van het Nederlandse plaatsje Bath. Dat is aan de rechteroever van de Westerschelde, ten noordwesten van Doel.

Het containerschip heeft een lengte van 366 meter en een laadvermogen van ruim 155.000 ton. Het schip was onderweg van Antwerpen naar Hamburg, toen het zich met een snelheid van bijna dertien knopen heeft vastgevaren in het slib.

Daardoor lag het schip vlak naast de dijk en het duurde dus niet lang voor kijklustigen kwam opdagen. Zelfs een ijsjesverkoper zag zijn kans schoon om wat bij te verdienen. Het vastlopen van het schip heeft wel heel wat economische gevolgen. Tientallen (grote) schepen konden de haven niet meer in of uit.