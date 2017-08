Op een heel brede, goed uitgebaggerde rivier, of op open zee hebben zulke defecten niet noodzakelijk ernstige gevolgen. Het probleem is dat de Westerschelde ondiep is en dat er zandbanken liggen waartussen de schepen moeten navigeren. De minste technische fout of de minste stuurfout kan dan fataal zijn.

De oplossing lijkt eenvoudig: dat stuk van de Westerschelde verder uitdiepen en uitbaggeren. Vlaanderen is daar al lang vragende partij voor, maar Nederland ligt dwars. Want als er meer schepen op een vlottere manier naar de Haven van Antwerpen kunnen varen, varen er minder schepen naar de Nederlandse havens, zoals Rotterdam.