De muurschildering is gemaakt in de nacht van zaterdag op zondag en lokte al verschillende kijklustigen naar het oude rusthuis. Het is al de derde keer in korte tijd dat een onbekende kunstenaar ergens in Meerhout een muurschildering aanbrengt. Een tijdje geleden stond er plots ook een afbeelding van Tom Boonen op een muur geschilderd.

Het oude rusthuis staat al een paar jaar leeg en wordt binnenkort afgebroken. Maar eerst organiseert de vzw Tarmac er het kunstenfestival Tarmax, met hedendaagse kunst, muziek en performances. Dat vindt plaats drie weekends lang, van zaterdag 23 september tot en met zondag 8 oktober.

In de gastenkamers, de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes zullen zo'n 100 kunstenaars installaties maken. "Vanaf volgende week beginnen ze eraan te werken", zegt Erik De Prins van Tarmac.