Het ongeval gebeurde volgens de lokale politie iets voor 20 uur op het kruispunt van de Duboisstraat met de Van de Wervestraat. Over de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde en hoeveel van de gewonden op de bus of in de auto's zaten, kon de politie nog niet zeggen. Op de lijnbus zaten alvast vijftien mensen.

De Van de Wervestraat werd voor alle verkeer afgesloten tussen het Sint-Jansplein en de Ellermanstraat.