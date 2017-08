Er zijn in het verleden al heel wat drugsincidenten geweest in de haven van Antwerpen. En dat is slecht voor het imago, zo klinkt het bij de werkgevers.

CEPA, de koepel van havenwerkgevers, wil alle betrokken partijen rond de tafel krijgen voor een overleg. Hij denkt onder meer aan het gerecht, de burgemeester, de schepen van de Haven en de privébedrijven. "We moeten bekijken of het effectief zo erg is en of het hier erger is dan in andere havens", zegt voorzitter Paul Valkeniers. "Daarnaast moeten we kijken wat we kunnen doen en of we meer kunnen doen dan wat we nu doen."

Afgelopen donderdag werd er nog een werknemer van DP World neergeschoten.