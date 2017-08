De man was samen met een kompaan in de Antwerpse diamantbuurt opgepakt op vraag van een andere politiezone. Bij het arriveren aan de Noorderlaan ging het mis. "De auto van de mannen werd gezocht in het kader van een politieonderzoek. Hij heeft de kans gezien om te ontkomen terwijl de administratieve afhandeling bezig was, dat wil zeggen op het moment dat hij onder meer zijn bezittingen moest afgeven en ingeschreven werd", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Hoe de ontsnapping precies kunnen gebeuren is, wordt onderzocht.

In juli ontsnapten ook al eens twee gedetineerden in Antwerpen, toen bij het transport van het arresthuis naar de rechtbank. Een van hen werd diezelfde dag nog opnieuw gevat. Het incident leidde tot een welles-nietesspelletje tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en justitieminister Koen Geens (CD&V) over wie verantwoordelijk was en over het tekort aan personeel bij het veiligheidskorps van Justitie.