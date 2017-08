De vrouw werkt in een Bpost-kantoor in het centrum van Puurs. Volgens het gerecht zou ze aan de haal gegaan zijn met geld van een oudere klant van Bpost-bank. De man heeft de diefstal op een bepaald moment zelf opgemerkt via vreemde transacties op zijn bankafschriften. Hij stapte daarmee naar de politie. In totaal zou de vrouw over een langer periode stukje bij beetje 100.000 euro hebben gestolen.

De vrouw zegt dat ze onschuldig is, maar blijft voorlopig in de cel. De raadkamer wilde haar vrijlaten met een enkelband, maar het parket ging daartegen in beroep.