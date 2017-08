De patiënten worden nu gefaseerd opgenomen: deze week zijn het er vijf, de rest van de maand volgen er nog tien, tot er in april 2018 een bezetting is van 182 patiënten. Onder die 182 patiënten zijn er 18 vrouwen. Die zullen terechtkomen tussen de mannen. Antwerpen kiest bewust voor gemengde afdelingen. “Het is de bedoeling dat die patiënten terug naar de maatschappij stromen, waar ze terug met elkaar in contact komen”, zegt Jeandarme (Het Journaal – 29/06/2017) “Dat normalisatieproces moet dus zo snel mogelijk in de stelling al op gang gebracht worden.”

Het FPC is bedoeld als tijdelijk verblijf. Een geïnterneerde wordt er in eerste instantie geobserveerd en georiënteerd, vervolgens behandeld en geresocialiseerd. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert naar de maatschappij.

Ook het personeel wordt stelselmatig uitgebreid. Zo zouden er binnen acht maanden 220 medewerkers moeten zijn.